الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليورو يسجل انخفاضاً ملحوظاً بعد قرار رفع الفائدة من المركزي الأوروبي

منذ 35 دقيقة
اليورو

اليورو

A A A
طباعة المقال

انخفض اليورو أمام الدولار (الخميس 2-2-2023) بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات بينما تبنى بنك إنجلترا المركزي نبرة أقل حدة تجاه التضخم.

ويعتزم المركزي الأوروبي زيادة الفائدة بنفس القدر مرة واحدة أخرى على الأقل الشهر المقبل وقال إنه سيقيّم حينها مسار سياسته النقدية في الفترة التالية.

ورفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة 50 نقطة أساس هو الآخر وأشار إلى تحول الدفة في معركة بريطانيا لمكافحة التضخم المرتفع مما أجبر المستثمرين على خفض رهاناتهم على مزيد من تشديد السياسة النقدية.

وانخفض اليورو 0.64 بالمئة خلال اليوم إلى 1.0920 دولار بينما هبط الإسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2290 دولار.

وزاد مؤشر الدولار 0.61 بالمئة أمام سلة من العملات إلى 101.56.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

قناة السويس
مصر.. إيرادات قناة السويس تسجل 802 مليون دولار في يناير
النظام الإيراني يقيد الوصول إلى الانترنت
إيران.. هجوم سيبراني تسبب بانقطاع الإنترنت الأسبوع الماضي
جزيرة القرم
8 قتلى في حريق بمساكن لعمال بناء في القرم

الأكثر قراءة

شامل روكز
نصيحة من شامل روكز لقائد الجيش!
من أحد تجمعات حزب الله
فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟
الشامة الخبيثة قد تنشأ نتيجة حصول تغييرات معينة في إحدى الشامات العادية الموجودة في الجسم
عليك الحذر.. هذه الأعراض تدل على أن ظهور الشامة على جلدك "خطير"