اليورو يسجّل أعلى مستوياته في أسبوع

سجّل سعر اليورو أعلى مستوياته في أسبوع اليوم الخميس، مع تبلور توقعات السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سينفذ أول رفع لسعر الفائدة في وقت قريب قد يكون في تموز.

وانضم يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى غيره من واضعي السياسات هذا الأسبوع في قول أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في بداية الربع الثالث من العام.

وارتفع اليورو 0.4 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0895 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل نيسان. وارتفع اليورو كذلك على نطاق واسع أمام الين الياباني والفرانك السويسري والكرونة النرويجية.

هذا وتستوعب الأسواق حاليا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس في تموز وإجمالا بنحو 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام لترتفع الفائدة لأول مرة عن الصفر منذ 2013.

ونزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 99.97.