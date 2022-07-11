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اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما

منذ 39 دقيقة
الدولار واليورو

الدولار واليورو

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هوى اليورو لأدنى مستوى في 20 عاما واقترب من مستوى التعادل مع الدولار اليوم الاثنين بفعل مخاوف بأن أزمة طاقة ستدفع المنطقة إلى ركود، في حين تلقت العملة الأمريكية دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.

وهبط اليورو 1.29 بالمئة إلى 1.0056 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2002 .

وارتفع الدولار واحدا بالمئة أمام سلة من العملة الرئيسية ليصل مؤشره إلى 108.14، وهو أقوى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2002 .

وكان بنك غولدمان ساكس قد أشار إلى أن ترجيحات دخول الاقتصاد في حالة ركود في العام المقبل هو 40٪ في منطقة اليورو.

ويتابع تقرير بلومبرغ إلى أن البيع على المكشوف للعملة الموحدة أصبح أحد أكثر التداولات انتشارا.

في حين قال الخبراء الاستراتيجيون من بنك نيمورا انترناشونال وكذلك بنك إتش إس بي سي، بتوقع المزيد من الخسائر في المستقبل. هناك حوالي 50٪ احتمال ضمني بأن يصل اليورو إلى التساوي مع الدولار في الشهر المقبل.

ووفقًا لنموذج تسعير خيارات بلومبيرغ. مع انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى خلال 20 عامًا ، يجهد المستثمرون أمام احتمال قطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا ومواجهة الاتحاد الأوروبي لمرحلة الركود. الصدمة الاقتصادية ستجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة، ومن المرجح أن توسع فرق سعر الفائدة مع الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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