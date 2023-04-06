اليوم الموعود.. هل يصدق الخبير الهولندي في نبوءة الزلزال الكبير؟

يترقب العالم، الخميس، احتمالات تحقق خبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بوقوع زلزال كبير اليوم، بسبب اقتران بعض الكواكب واصطفافها وتزامنها مع اكتمال القمر، حسب زعمه.

كان هوجربيتس، قال في تغريدة يوم الثلاثاء: “ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذا يجب ان نحذر من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي”.

ونشر فيديو من النشرة الدورية للهيئة التي يتبعها SSGEOS، حذر فيه هوجربيتس من أن الأسبوع الأول من أبريل، الذي ينتهي باكتمال القمر الخميس سيكون حرجا.

وقال إنه خلال الأيام الأولى من الشهر، سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل، وبعدها بأيام يتلاقى ذلك الاقتران مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل، ثم اقتران القمر مع كوكب المشترى، إضافة إلى اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس.

وتابع: “مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك. هذا يعني أنشطة زلزالية قوية”.

وضربت عدة زلازل مناطق مختلفة من العالم خلال الأيام الماضية، تراوحت قوتها ما بين 3 و7 درجات على مقياس رختر.

وتسببت تحذيرات هوجربيتس المتكررة في حالة من الذعر حول العالم، بعد أن اكتسب شعبية كبيرة إثر توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 من فبراير الماضي وتسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين.

ويرفض علماء الزلازل والجيولوجيون هذه النظريات التي يروج لها هوجربيتس، حيث أكد العديد من الخبراء والدراسات أنه لا يمكن التنبؤ بتاريخ وقوع الزلازل على الرغم من إمكانية تحديد مكانها استناداً إلى تاريخ المناطق وموقعها على صفائح النشاط الزلزالي حول العالم. إلا أن العالم المثير للجدل يصر على نظرياته، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة.