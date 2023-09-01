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اليونان.. إنقاذ 25 مهاجرا من حريق غابات إيفروس

منذ 45 دقيقة
حريق غابات اليونان (رويترز)

حريق غابات اليونان (رويترز)

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أنقذت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، مجموعة تتألف من 25 مهاجرا كانوا محاصرين وسط حريق غابات مستعر منذ قرابة أسبوعين في منطقة إيفروس بشمال شرق البلاد.

وما زال حريق الغابات في منطقة إيفروس، وهو أكثر حرائق الغابات إزهاقا للأرواح في أوروبا هذا الصيف، مستمرا لليوم الرابع عشر على التوالي بعد أن أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ودمر منازل وأتى على مساحات شاسعة من الغابات.

ومن المعتقد أن جميع المتوفين، باستثناء حالة واحدة، مهاجرون غير شرعيين عبروا من تركيا ولاذوا بالغابات للاختباء من الشرطة. وتشتهر إيفروس بأنها معبر لآلاف المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي سنويا.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء إيوانيس أرتوبيوس لرويترز “أثناء العمل في قريتي جيانولي وداديا، عثرت إدارة الإطفاء والشرطة على 25 شخصا ونُقلوا إلى مكان آمن”.

وقال مسؤول بالشرطة إن جميع المهاجرين ذكور من سوريا والعراق ولبنان. وأفاد بإلقاء القبض عليهم.

وتنتشر حرائق الغابات في الصيف في الدولة الواقعة على البحر المتوسط، وقالت الحكومة إن عوامل الطقس الحار شديد الجفاف المصحوب بهبوب الرياح، وهو ما يربط العلماء بينه وبين تغير المناخ، زادت الأمر سوءا في العام الجاري، مما أجبر السلطات على إجلاء الآلاف من منازلهم.

وقالت سويسرا، اليوم الجمعة، إنها ستنشر ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية وسترسل عددا من العاملين للمساهمة في إخماد النيران في إيفروس.

    المصدر :
  • رويترز

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