اليونان.. إنقاذ 32 مهاجرا بينهم رضيع حديث الولادة

أعلن خفر السواحل اليوناني إنه تمكن من إنقاذ 32 مهاجرا بينهم امرأة أنجبت طفلا على جزيرة صغيرة قرب جزيرة ليسبوس في وقت مبكر من صباح الأربعاء الواقع في 22 حزيران.

وتم نقل الأم ورضيعها حديث الولادة من جزيرة باربالياس الصغيرة هما و26 رجلا وخمس نساء إلى ليسبوس. وقالت السلطات إنها عثرت على قارب مطاطي غارق جزئيا يحمل المهاجرين قرب الساحل.

وتم إنقاذ 108 مهاجرين آخرين، من بينهم 24 امرأة و21 طفلا، قبالة ساحل جزيرة ميكونوس يوم السبت.

يذكر أن اليونان تحمّلت العب الأكبر أثناء أزمة المهاجرين في عامي 2015 و2016 التي شهدت تدفق مليون لاجئ فارين من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان وصل أغلبهم عبر تركيا.

وتراجعت أعداد المهاجرين الذين يصلون لأوروبا بشكل حاد منذ ذلك الحين على الرغم من زيادة في أشهر الصيف. لكن السلطات اليونانية تقول إنها شهدت مؤخرا زيادة كبيرة في محاولات الدخول للبلاد عبر جزرها وحدودها البرية مع تركيا.