اليونان.. استعار حريق غابات قرب أثينا وبدء عمليات إجلاء

قال مسؤول في فرق الإطفاء إن حريق غابات استعر في ضواحي أثينا اليوم السبت مهددا منازل وخطوط كهرباء.

واستعر الحريق بفعل رياح قوية ثم انتشر بسرعة في أنحاء منحدرات جبل هايميتوس التي تشرف على العاصمة اليونانية مرسلا أعمدة من الدخان الكثيف فوق الضواحي الجنوبية.

وبدأت سلطات الحماية المدنية في عمليات إجلاء احترازية في بعض أجزاء منطقتي فولا وجليفادا اللتين تبعدان نحو 20 كيلومترا عن وسط أثينا.

وقال مسؤول فرق الإطفاء الذي طلب عدم نشر اسمه “الرياح شديدة للغاية، ولدينا أضرار في عدد قليل من المنازل وبعض السيارات، ولا توجد إصابات”.

وقالت فرق الإطفاء إن أكثر من مئة من أفرادها، تعاونهم ست طائرات إطفاء و4 طائرات هليكوبتر، يكافحون الحريق الذي اندلع بعد انتصاف النهار في ضاحية جليفادا إحدى ضواحي أثينا.

وفي الصيف الماضي، أتت سلسلة من حرائق الغابات على نحو 300 ألف فدان من الغابات والأدغال في مناطق مختلفة من اليونان وسط أسوأ موجة حر منذ 30 عاما.