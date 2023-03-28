اليونان.. اعتقال رجلين يشتبه بضلوعهما في التخطيط لهجوم على مطعم إسرائيلي

قالت الشرطة اليونانية الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجلين يشتبه في أنهما من أعضاء جماعة كانت تخطط لشن هجوم على مطعم إسرائيلي في أثينا في قضية قالت إسرائيل إنها من تدبير إيران.

وقالت الشرطة في بيان إن جهاز مكافحة الإرهاب شن العملية التي أدت إلى اعتقال الرجلين بناء على معلومات جمعتها المخابرات في البلاد، وأضافت أن الاعتقالات ساعدت في “تفكيك شبكة إرهابية” تُدار من الخارج.

وقال مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه إن الرجلين باكستانيان أحدهما عمره 27 عاما والآخر 29 عاما.

ونقلت وكالة أنباء أثينا شبه الرسمية عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن الرجلين كانا يتلقيان أوامر من باكستانيين آخرين في إيران.

وقال جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” في بيان نادر إنه ساعد في التحقيق.

وأضاف أن “التحقيق كشف أن العملية في اليونان كانت جزءا من شبكة إيرانية واسعة تعمل من إيران عبر العديد من الدول”.

ولم يتسن الوصول إلى السفارة الإيرانية في أثينا بعد انتهاء ساعات العمل.

وقالت الشرطة اليونانية إنها صادرت أدلة رقمية تكشف أن المجموعة كانت تخطط لمهاجمة مبنى “شديد الأهمية” في اليونان وكانت تبحث عن أشخاص يمكنهم مساعدتها في تنفيذ مشروعها.

وقال مسؤول الشرطة إن الهدف كان مطعما إسرائيليا في أثينا.

وقالت الشرطة اليونانية في بيان “كانوا يستهدفون التسبب في خسائر بشرية وتقويض الأمن في اليونان والإضرار بعلاقاتها الخارجية”.