اليونان.. اعتقال رجل كان يحتجز مهاجرين في مقطورة

قالت الشرطة اليونانية إنها ألقت القبض على رجل كان يحتجز مهاجرين في مقطورة ودعا المواطنين إلى “الخروج والإمساك” بالمهاجرين الذين يتهمهم بإشعال حرائق غابات في اليونان.

وقبضت الشرطة على الرجل بعد أن أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة دفع رباعي تجر مقطورة على طريق موحل في شمال اليونان، وسُمع صوته وهو يطلب من شخص آخر فتح أبوابها. وظهر رجلين من المهاجرين مكدسين داخل المقطورة.

وقال الرجل، الذي كشفت الشرطة أنه أجنبي، باللغة اليونانية في الفيديو “نظموا أنفسكم، فلنخرج جميعا ونمسك بهم. سيحرقوننا…”.

وذكرت الشرطة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن الرجل، الذي يملك السيارة، احتجز 13 مهاجرا سوريا وباكستانيا بشكل غير قانوني. كما قبضت الشرطة على يونانيين اثنين بتهمة معاونته.

ومن المتوقع أن يمثل الثلاثة أمام المدعي العام اليوم الأربعاء ليتحدد بعد ذلك إذا كانوا سيوضعون رهن الاحتجاز ويقاضون رسميا.

وقال مسؤول بالشرطة، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن المهاجرين الثلاثة عشر قبض عليهم أيضا لدخولهم البلاد بشكل غير قانوني.

واندلعت حرائق غابات كبيرة في اليونان في الأيام الأخيرة، وكانت أكبر جبهة لها في منطقة إيفروس على الحدود الشمالية مع تركيا من حيث يعبر المهاجرون عادة إلى اليونان عبر النهر الذي يفصل بين البلدين.

وعثُر في منطقة ريفية بالمنطقة أمس الثلاثاء على 18 جثة محترقة يُعتقد أنها لمهاجرين.