الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونان.. اعتقال رجل كان يحتجز مهاجرين في مقطورة

منذ 44 دقيقة
علم اليونان

علم اليونان

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة اليونانية إنها ألقت القبض على رجل كان يحتجز مهاجرين في مقطورة ودعا المواطنين إلى “الخروج والإمساك” بالمهاجرين الذين يتهمهم بإشعال حرائق غابات في اليونان.

وقبضت الشرطة على الرجل بعد أن أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة دفع رباعي تجر مقطورة على طريق موحل في شمال اليونان، وسُمع صوته وهو يطلب من شخص آخر فتح أبوابها. وظهر رجلين من المهاجرين مكدسين داخل المقطورة.

وقال الرجل، الذي كشفت الشرطة أنه أجنبي، باللغة اليونانية في الفيديو “نظموا أنفسكم، فلنخرج جميعا ونمسك بهم. سيحرقوننا…”.

وذكرت الشرطة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أن الرجل، الذي يملك السيارة، احتجز 13 مهاجرا سوريا وباكستانيا بشكل غير قانوني. كما قبضت الشرطة على يونانيين اثنين بتهمة معاونته.

ومن المتوقع أن يمثل الثلاثة أمام المدعي العام اليوم الأربعاء ليتحدد بعد ذلك إذا كانوا سيوضعون رهن الاحتجاز ويقاضون رسميا.

وقال مسؤول بالشرطة، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن المهاجرين الثلاثة عشر قبض عليهم أيضا لدخولهم البلاد بشكل غير قانوني.

واندلعت حرائق غابات كبيرة في اليونان في الأيام الأخيرة، وكانت أكبر جبهة لها في منطقة إيفروس على الحدود الشمالية مع تركيا من حيث يعبر المهاجرون عادة إلى اليونان عبر النهر الذي يفصل بين البلدين.

وعثُر في منطقة ريفية بالمنطقة أمس الثلاثاء على 18 جثة محترقة يُعتقد أنها لمهاجرين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسواق الخليج المالية
أسواق الخليج تتراجع بضغط من المخاوف الاقتصادية
قناة السويس
مصر.. عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها
رئيس الوزراء التايلاندي الجديد سريتا تافيسين
رئيس وزراء تايلاند الجديد يعد بعهد جديد من التغيير

الأكثر قراءة

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
وديع الشيخ
صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
ليونيل ميسي
شكوى جماعية ضد ميسي بالدوري الأمريكي.. السبب سيصدمك!