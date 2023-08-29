اليونان.. الحريق يدمر أرضا مساحتها تفوق مساحة نيويورك

قالت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي الثلاثاء إن حريق غابات مستمر منذ 11 يوما في شمال شرق اليونان أتى على أرض مساحتها تفوق مساحة مدينة نيويورك الأمريكية.

وانتشر الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس، وزادت قوته بفعل الرياح العاتية والطقس الحار، بشكل سريع في أنحاء منطقة إيفروس مما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، في أكثر حرائق الغابات إزهاقا للأرواح بأوروبا هذا الصيف.

وحول مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء إلى أرض محترقة فضلا عن تدمير منازل.

وذكرت خدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ في منشور على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، أن الحريق أتى على 808.7 كيلومتر مربع من الأرض، في حين أن مساحة مدينة نيويورك تصل إلى 778.2 كيلومتر مربع.

وقالت كوبرنيكوس الأسبوع الماضي إن هذا كان أكبر حريق على الإطلاق نشب في أوروبا منذ أعوام.

ومن المعتقد أن جميع الوفيات باستثناء حالة واحدة هي لمهاجرين غير شرعيين عبروا من تركيا هاربين من الشرطة إلى الغابة. وتخشى السلطات من العثور على مزيد من الجثث عند إخماد النيران إذ إن إيفروس تشتهر بكونها معبر لآلاف المهاجرين واللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي سنويا.

وأفات إدارة الإطفاء بأن طائرة ومئات الأفراد من فرق الإطفاء على الأرض من صربيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألبانيا يكافحون النيران.

وحذرت السلطات من أن المخاطر المتعلقة بالحريق ما زالت كبيرة اليوم الثلاثاء 29\8\2023.