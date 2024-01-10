اليونان.. العثور على جثتين لمهاجرين وإنقاذ 18 قبالة جزيرة ليسبوس

قال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ 18 مهاجرا وانتشل جثتين لرجل وامرأة بالقرب من شاطئ صخري في جزيرة ليسبوس اليوم الأربعاء.

وعبرت مسؤولة من خفر السواحل عن اعتقادها بأن المهاجرين وصلوا إلى الجزيرة على متن قارب وسط رياح عاتية في بحر إيجه. وأضافت أن نحو 36 شخصا كانوا على متن القارب وقفز بعضهم في البحر وفقا لروايات المهاجرين.

وذكرت المسؤولة أن خفر السواحل والشرطة بحثا عن المزيد من الأشخاص في المنطقة.

وكانت اليونان في قلب أزمة المهاجرين عام 2015 حين عبر أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، من تركيا إليها عن طريق البحر.

وانخفضت تدفقات المهاجرين بشكل كبير قبل أن تعاود الارتفاع هذا العام.