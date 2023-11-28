اليونان تتهم بريطانيا بـ"عدم احترامها" إثر خلاف على منحوتات قديمة

اتهمت الحكومة اليونانية اليوم الثلاثاء، بريطانيا بأنها أظهرت “عدم احترام” عندما ألغت بشكل مفاجئ اجتماعًا بين زعيمي البلدين قبل وقت قصير من عقده في نزاع حول منحوتات يونانية قديمة جاءت إلى بريطانيا في أوائل القرن التاسع عشر.

وألغى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتماعًا كان مقررًا مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد أن جدد الأخير الطلب المستمر منذ عقود باستعادة منحوتات البارثينون من المتحف البريطاني.

وقال بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية: “هذا ليس شائعًا، نحاول إيجاد سابقة لذلك ولم نجدها”.

وأضاف: “هذا يظهر عدم احترام لرئيس الوزراء وللدولة التي يمثلها أيضًا”.

وطلبت اليونان مرارًا من المتحف البريطاني إعادة المنحوتات التي تعود إلى 2500 عام بشكل نهائي والتي انتزعها الدبلوماسي البريطاني اللورد إلجن من معبد البارثينون في أوائل القرن التاسع عشر عندما كان سفيرًا لدى الإمبراطورية العثمانية.

ويوجد نحو نصف ما تبقى من أعمال الرخام في لندن، والباقي في متحف تحت الأكروبوليس في أثينا.

وقال المتحدث باسم سوناك إن رئيس الوزراء البريطاني ألغى الاجتماع لأن ميتسوتاكيس خالف التأكيدات بعدم إثارة النزاع علنًا بشأن ملكية منحوتات البارثينون.

وأضاف المتحدث: “إذا تعذر الالتزام بالتأكيدات، التأكيدات الصريحة، فهذه ليست طريقة مثمرة للقيام بالعمل ولهذا السبب رأيتم رئيس الوزراء يتخذ هذا القرار”.