اليونان تحتج لعدم إبلاغها بشحنة طائرة أوكرانية سقطت في أراضيها

قالت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين إن اليونان ستحتج لدى صربيا على عدم إبلاغها في الوقت المناسب بشحنة ذخيرة كانت تحملها طائرة أوكرانية تحطمت بالقرب من مدينة كافالا في شمال اليونان ليل السبت.

وسقطت الطائرة، وهي من طراز أنتونوف إيه.إن-12 وكانت تحمل 11.5 طن من المنتجات الدفاعية المصنوعة في صربيا من بينها قذائف مورتر وقذائف تدريب، بعد أن تحولت إلى كتلة من اللهب ثم انفجرت لدى سقوطها في حقول ذرة نحو الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

وأسفر الحادث عن مقتل أفراد الطاقم الأوكرانيين الثمانية.

وقبل تحطم الطائرة أبلغ الطيار بوجود عطل في المحرك وتلقى إذنا بهبوط الطائرة اضطراريا في كافالا لكن برج المراقبة فقد الاتصال به بعد قليل من الاتصال الذي تم في الساعة 1942 بتوقيت جرينتش.

وتمّ تحديد مكان سبع من الجثث، وانتشال خمس منها، حسبما قالت خدمة الإطفاء لوكالة فرانس برس.

واستخدمت فرق الإنقاذ اليونانية طائرة مسيرة لرصد حطام الطائرة بسبب مخاوف من انبعاث مواد سامة، أدت إلى نقل رجلي إطفاء إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح الأحد، لصعوبات في التنفس.

وأعلن وزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتش في مؤتمر صحفي في بلغراد، الأحد، مقتل أفراد طاقم طائرة الشحن من طراز أنتونوف التي تحطمت قرب بلدة باليوخوري في شمال اليونان.

وقال “للأسف وفق المعلومات التي تلقيناها، لقي أفراد الطاقم الثمانية مصرعهم في الحادث”.

وأكّدت وزارة الخارجية الأوكرانية هوية الضحايا الثماني، وجميعهم أوكرانيون. وقال المتحدث باسم الوزارة أوليغ نيكولينكو عبر فيسبوك “السبب الأولي لهذا الحادث هو تعطّل أحد المحرّكات”.

بدوره، أكد دينيس بوغدانوفيتش المدير العام لشركة ميريديان الأوكرانية للنقل الجوي المشغلة للطائرة لقناة “دويتشه فيله” الألمانية، أن جميع أفراد الطاقم أوكرانيون.