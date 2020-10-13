اليونان ترد على تركيا: لا محادثات قبل سحب سفينة “أوروتش رئيس”

أعلنت اليونان ، الثلاثاء، عن عدم مشاركتها بأي لقاء أومحادثات إلا بعد تراجع أنقرة عن قرارها بإرسال سفينة مسح زلزالي إلى منطقة شرق البحر المتوسط .

وقال متحدث باسم الحكومة اليونانية، إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس في مياه الجرف القاري لليونان.

وأضاف المتحدث ستيليوس بيتساس لإذاعة سكاي: ”لن نجري اتصالات استكشافية مع تركيا طالما بقيت أوروتش رئيس في المنطقة“.

وقالت اليونان، أمس الإثنين، إن قرار أنقرة إرسال السفينة إلى منطقة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية القريبة من الساحل التركي، يمثل ”تصعيدا كبيرا“ و ”تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة“.

وأبحرت سفينة تركية، الاثنين، لإجراء مسوح سيزمية في شرق المتوسط، مما دفع اليونان للمطالبة من جديدة بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف بشأن حقوق التنقيب البحرية.

وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي، ”لإتاحة المجال للدبلوماسية“ قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على تركيا.

وقال الاتحاد خلال القمة: إنه قد يفرض عقوبات على تركيا في ديسمبر /كانون الأول، على أقرب تقدير إذا واصلت أنقرة عملياتها في المنطقة.