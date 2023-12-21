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اليونان ترسل فرقاطة إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة

منذ 46 دقيقة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

البحر الأحمر (أ ف ب)

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أعلنت اليونان اليوم الخميس، عن إرسال فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.

ونصحت وزارة النقل اليونانية أمس الأربعاء السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر وخليح عدن بتجنب المياه اليمنية. ويسيطر ملاك السفن اليونانيون على نحو 20 بالمئة من السفن التجارية في العالم من حيث القدرة الاستيعابية.

وقال وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس في بيان “ستشارك الفرقاطة في عملية ’حارس الازدهار’ متعددة الأطراف لحماية السفن التجارية وأرواح البحارة والاقتصاد العالمي”.

وأطلقت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عملية متعددة الأطراف لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد أن أجبرت هجمات جماعة الحوثي شركات شحن كبرى على تغيير مسار سفنها.

وتلعب جماعة الحوثي دورا في تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط، إذ تهاجم سفن الشحن وتطلق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل في حملة تقول إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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