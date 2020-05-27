اليونان: تركيا تواصل شحن الأسلحة إلى ليبيا وتخرق قرار مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، أن تركيا تواصل شحن الأسلحة إلى ليبيا، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن الذي يفرض حظراً على توريد السلاح إلى هذه الدولة.

وهاجم دندياس الدور التركي في ليبيا، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، متسائلا: ”عندما تشحن السفن بالأسلحة بشكل غير قانوني، ضد قرارات مجلس الأمن، وتعبر البحر الأبيض المتوسط وتذهب إلى ليبيا، أي سلام سيكون هناك؟“.

وقال إن اليونان نريد أن تكون ليبيا في سلام وأن يعبر شعبها عن إرادته من خلال الانتخابات، مؤكدا أن أثينا تحاول تهيئة الظروف التي تسمح بذلك وأحدها هو حظر الأسلحة.

وهاجم دندياس السياسة التركية تجاه دول المنطقة قائلاً ان لدى تركيا طريقة للتفاوض، مثل النكتة القديمة ”مالطا يوك“، وتعتقد أنها قادرة على إزالة جمهورية قبرص من الخريطة والتصرف كما لو أنها غير موجودة.“

وقال إن بلاده ستنشيء سياجا في منطقة ”إفروس“ التي تقسم بين اليونان وتركيا، للتعامل مع تدفقات الهجرة التي تستخدمها تركيا كتهديد ضد اليونان وأوروبا.

وأضاف: “تركيا هي التي تنتهك بوحشية حقوق الإنسان، وهي التي تدفع الناس اليائسين، نحو حدود اليونان وأوروبا، ولا يمكن أن تكون العلاقة مع أوروبا علاقة انتقائية، فلا تستطيع تركيا اختيار بعض الأجزاء وترك أجزاء أخرى”.

يشار إلى أن ”مالطا يوك“ صدر عن قائد الأسطول العثماني في البحر المتوسط الذي تلقى أوامر لاحتلال الجزيرة المتوسطية، ووضع خارطة على الطاولة ومعه شمعدان وأخذ يبحث عن مالطا على الخريطة فلم يجدها، وأرسل إلى اسطنبول بعبارة ”مالطا يوك“، أي غير موجودة، لأنه وضع الشمعدان عليها فوق الخريطة.