اليونان تصوت على الاسم الجديد لمقدونيا

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يصوت النواب اليونانيون اليوم الجمعة على تغيير اسم مقدونيا وتسوية نزاع دبلوماسي استمر لحوالى ثلاثين عاما. ومن المقرر أن يتم التصويت على الاتفاق الذي أصبح اسم مقدونيا بموجبه “جمهورية مقدونيا الشمالية” حوالى الساعة 14,30 (12,30 ت غ).

وكان يفترض أن يتم التصويت على الاتفاق حول الاسم الجديد لمقدونيا منتصف ليل الخميس الجمعة. لكنه أرجىء إلى الجمعة لأن زهاء 230 نائبا يريدون مناقشة المسألة، بحسبما ذكر رئيس البرلمان. وتظاهر المئات احتجاجاً على الاتفاق خارج البرلمان مساء امس الخميس، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

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وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمام مجلس النواب مساء الخميس “غدا يوم حاسم حان الوقت لكسر دوامة النزعة القومية والتطلع إلى تعاون مستقبلي”.

 

المصدر وكالات

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