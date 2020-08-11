اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي باجتماع طارئ لمناقشة التهديد التركي

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طالبت اليونان ، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ وفوري لمناقشة تداعيات التحركات التركية الغير قانونية شرق البحر المتوسط .

فيما دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع مع قادة الجيش يوم الاثنين، بعد أن أصدرت تركيا تحذيرا بحريا دوليا، يُعرف باسم “نافتكس”.

واتهمت اليونان أنقرة بـ”تهديد السلام” في شرق المتوسط، مؤكدة أن قرار أنقرة إرسال السفينة يشكل “تصعيدا جديدا خطيرا” و”يثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار”.

ورفعت اليونان حالة التأهب خلال الساعات الماضية، إثر إرسال أنقرة سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المتوسط بمهمة هدفها التنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة جنوب جزيرة كاستيلوريزو،

كما كشفت الحكومة اليونانية أن القسم الأكبر من أسطولها على أهبة الاستعداد للانتشار عندما يكون الأمر ضروريا.

إلى ذلك، دعا حلف شمال الأطلسي إلى الهدوء، وأعلن الأمين العام، ينس ستولتنبرغ، عبر تويتر، وجوب تسوية هذا الوضع ضمن روح تضامن بين الحلفاء وفي إطار القوانين الدولية، بحسب تعبيره.

أميركا: حلوها وفق القانون

في السياق، أعلن السفير الأميركي في اليونان، الاثنين، أن بلاده تدعم حوارا بين اليونان وتركيا بشأن نزاع شرق المتوسط.

وأضاف أنه يجب حل قضية ترسيم الحدود وفق القانون الدولي.

كما طالب بتجنب أي إجراءات تفاقم انعدام الثقة.