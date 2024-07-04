اليونان تعتقل 7 مشتبه بهم في شن هجومين على معبد يهودي وفندق مملوك لإسرائيليين

قالت الشرطة اليونانية في بيان، اليوم الخميس، إنها اعتقلت سبعة أشخاص فيما يتعلق بشن هجومين على فندق يملكه إسرائيليون ومعبد يهودي بوسط العاصمة أثينا هذا العام.

واعتُقلت امرأة يونانية (25 عاما) وإيرانيان (46 عاما و36 عاما) وأفغاني (44 عاما) مشارك معهم في هجوم وقع في 15 مايو أيار بقنبلة حارقة بدائية الصنع على مبنى يضم فندقا ومطعما مملوكا لإسرائيليين.

واتُهم الأربعة بإضرام النار عمدا فيما قد يُعّرض حياة أُناس للخطر والتسبب في أضرار بممتلكات أجانب في هجوم له دوافع عنصرية.

وفي حادث آخر وقع في 18 يونيو حزيران، مر رجل يوناني (44 عاما) وآخر أفغاني (26 عاما) يستقلان دراجة نارية قرب معبد يهودي في أثينا وألقيا مواد قابلة للاشتعال عند مدخله مما تسبب في نشوب حريق، حسبما ذكرت الشرطة. وقال مسؤول بالشرطة إن إيرانيا (30 عاما) اعتُقل باعتباره شريكا لهما.

وأضاف المسؤول أن الثلاثة متهمون بإضرام النار عمدا وحيازة أسلحة والسطو من بين انتهاكات أخرى.

وصادرت الشرطة أدلة تشمل هواتف محمولة عُثر عليها في مسكن بأثينا وفي سجن.

واحتُجز خمسة من المعتقلين وأُفرج عن اثنين بشروط انتظارا للمحاكمة.

وفي مارس آذار 2023، ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجلين يشتبه في أنهما عضوان في مجموعة خططت لإشعال حريق عمدا أو شن هجوم بقنابل على مطعم إسرائيلي ونفس المعبد اليهودي في أثينا.

وأشاد جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) باليونان لإحباطها الهجوم واتهم إيران بتدبير العملية.