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اليونان تعثر على 10 مهاجرين بعد إنقاذ 25 قبالة إحدى جزرها

منذ 9 دقائق
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قال خفر السواحل اليوناني اليوم الاثنين إن رجال إنقاذ من اليونان عثروا على عشرة مهاجرين في منطقة صخرية بجزيرة ساموس الليلة الماضية بعد انتشال جثة مهاجر وإنقاذ 25 غرق قاربهم.

وأضاف خفر السواحل في بيان أن عملية البحث والإنقاذ كانت جارية بينما بدأت السلطات التحقيق في القضية.

وفي واقعة منفصلة، عثر خفر السواحل على زورق سريع يحمل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة خيوس يوم السبت. وعثرت السلطات اليونانية على 20 مهاجرا، بينهم طفلان، وصلوا إلى جزيرة خيوس.

وتقع جزيرتا ساموس وخيوس في شرق بحر إيجة قرب الساحل التركي.

وتعد اليونان منذ عام 2015 ممرا مفضلا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الساعين إلى الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ وصل ما يقرب من مليون شخص لجزرها، معظمهم عبر تركيا.

وتراجعت الأعداد بشكل ملحوظ قبل أن ترتفع مرة أخرى العام الماضي إلى 41561 مهاجرا عن طريق البحر. ووصل نحو 10854 مهاجرا إلى اليونان عن طريق البحر منذ بداية هذا العام وحتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

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