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اليونان تعزز دفاعاتها.. لجنة التسليح توافق على شراء 20 طائرة "إف-35"

منذ 6 دقائق
مقاتلة "إف 35"

مقاتلة "إف 35"

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في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الردع العسكري، وافقت لجنة التسليح في البرلمان اليوناني، على مقترح شراء 20 طائرة من طراز “F-35”.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، الخميس، أن وزير الدفاع نيكوس ديندياس قدم مقترحات إلى لجنة التسلح البرلمانية بشأن شراء 20 مقاتلة “F-35″، وتقييم المشاركة في برنامج بناء فرقاطة طراز “Constellation”.

وادعى ديندياس أن شراء “مقاتلات إف-35 سيزيد من قوة الردع لدى اليونان”.

كما زعم أنه في حال الموافقة على بناء الفرقاطة “كونستيلاشن” في اليونان، سيساهم في تعزيز قوات البحرية لبلاده.

وأضافت الوكالة أن المقترح بشأن المقاتلات والفرقاطة حظي بتأييد غالبية أعضاء لجنة التسليح بالبرلمان.

    المصدر :
  • وكالات

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