اليونان تفكك عصابة دولية تهرب الكوكايين من أمريكا اللاتينية لأوروبا

قالت الشرطة اليونانية (الخميس 23-5-2024) إنها فككت عصابة دولية تهرب مخدر الكوكايين في حاويات شحن من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا.

وألقي القبض على ألبانيين اثنين ويونانيين اثنين بعد تحريات دامت شهورا أجرتها سلطات مكافحة المخدرات والتهريب اليونانية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وقال مسؤولون بالشرطة إنه تم العثور على عشرات الأكياس البلاستيكية التي تحتوي على أكثر من 210 كيلوجرامات من الكوكايين وجرى مصادرتها من داخل حاويات تضم شحنة من الجمبري (الروبيان) في ميناء بيريوس.

وقالت الشرطة في بيان إنه جرى مصادرة أكثر من 130 ألف يورو (141 ألف دولار) وبندقية وطلقات رصاص وهواتف محمولة ووثائق تشير إلى كميات المخدرات والأرباح المتوقعة إلى جانب أدلة أخرى خلال مداهمات لمنازل المشتبه بهم وسياراتهم.

وبناء على الأدلة، تقدر السلطات أن العصابة كانت تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة تزيد عن خمسة ملايين يورو.

وقال مسؤولو الشرطة إن المخدرات كانت تُهرب من أمريكا اللاتينية إلى دول أوروبية وتركيا.