اليونان تنقذ 42 مهاجرا قبالة جزيرة كريت وتبحث عن 3 مفقودين

قال خفر السواحل اليوناني اليوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، إن اليونان أنقذت 42 مهاجرا قبالة جزيرة كريت وتبحث عن ثلاثة يعتقد أنهم مفقودون وذلك بعد أن أرسل قاربهم إشارة استغاثة خلال إبحاره.

وأوضح مسؤول في خفر السواحل أن سفنا تجارية وطائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية أنقذت المهاجرين على بعد نحو 27 ميلا بحريا جنوب غربي كريت.

وقال المسؤول لرويترز، مشترطا عدم كشف هويته، إنه لم يتضح ما حدث لقارب المهاجرين وإن عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن المفقودين.

وشهدت جزيرة كريت وجارتها الصغيرة جافدوس، أقصى جنوب أوروبا، في الأشهر القليلة الماضية زيادة في عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا.

وتعهدت الحكومة اليونانية بتخصيص أموال وموظفين لمساعدة الجزر ذات القدرات المحدودة في التعامل مع هذه الأوضاع.

وتعد اليونان منذ عام 2015 ممرا مفضلا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الساعين إلى الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ وصل ما يقرب من مليون شخص لجزرها وهو ما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة. ولاقى آلاف آخرون حتفهم في البحر.

وحتى وقت قريب، كان المهاجرون يفضلون الجزر الواقعة في الشرق قرب تركيا على جزيرتي كريت وجافدوس.