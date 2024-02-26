اليونان توافق على المشاركة العسكرية في البحر الأحمر

قال متحدث باسم الحكومة اليونانية إنها وافقت الاثنين على مشاركة البلاد في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر لحماية السفن التجارية من هجمات حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

وحولت العديد من شركات الشحن مسار السفن التجارية بعد هجمات الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن ويقولون إن الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكر المتحدث باسم الحكومة بافلوس ماريناكيس في بيان أن مجلس الأمن اليوناني وافق على اقتراح وزير الدفاع نيكوس ديندياس بالمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي.

وصرحت الحكومة بأن من المهم الانضمام إلى المهمة لأن هجمات الحوثيين تسببت في اضطراب أنشطة السفن التجارية اليونانية في ميناء بيريوس، أكبر ميناء في البلاد، وتوقفت بعض سفن الحاويات عن استخدامه.

وقال مسؤول حكومي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه إن فرقاطة يونانية ستغادر إلى البحر الأحمر في الأيام المقبلة.

وتشارك فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضا في مهمة الاتحاد الأوروبي تحت الاسم الرمزي “أسبيدس”، وهي كلمة يونانية معناها الدروع.

والدول المشاركة مكلفة بحماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، لكن بدون المشاركة في الضربات ضد الحوثيين على الأرض.

وتعرضت عدة سفن تجارية يونانية للقصف قبالة سواحل اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني مما ألحق أضرارا بها لكن بدون وقوع إصابات.