اليونان تُكافح الحرائق لليوم الخامس.. والحرارة تُلامس الـ 45 درجة

تواصل اليونان جهودها المضنية لاحتواء حرائق غابات في منطقة غربي العاصمة أثينا، لليوم الخامس على التوالي، مع توقعات بأن تشهد البلاد موجة حارة أخرى في الأسبوع المقبل.

ويحاول رجال الإطفاء، مدعومين بطائرات رش المياه ومساعدات من قبرص وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا، السيطرة على النيران التي اندلعت في منطقة أثينا الأوسع نطاقًا يوم الإثنين، مما أدى لاشتعال النيران في منازل ودفع السلطات لإخلائها.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء لرويترز طلب عدم الكشف عن هويته: “نواصل مكافحة الحريق غربي أثينا. يساورنا القلق من أن تشتعل حرائق هائلة مجددًا”.

ولحقت أضرار جسيمة بأكثر من مئة منزل ومتجر من جراء حرائق الغابات تلك، فضلًا عن حريق آخر في منطقة بالقرب من أثينا أخمدته السلطات في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأعلنت الحكومة اليوم الجمعة، عن تدابير الإغاثة للأسر المنكوبة، بما يشمل المساعدات والإعانات المالية اللازمة لتأجير المنازل.

وتم احتواء حريق غابات في جزيرة رودس وآخر في منطقة لاكونيا في جنوب اليونان اليوم الجمعة. وحث وزير أزمة المناخ فاسيليس كيكيلياس المواطنين على توخي الحذر.

وسيظل خطر نشوب حرائق غابات مرتفعًا في الأيام المقبلة، ومن المتوقع المزيد من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة للموجة الحارة الحالية.

وقال كيكيلياس: “نمر بثلاثة أيام عصيبة، الجمعة والسبت والأحد، تشهد ظروف طقس قاسية ودرجات حرارة شديدة الارتفاع يتبعها رياح عاتية”، مضيفًا أن موجة حارة أخرى متوقعة خلال الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية يومي السبت والأحد.