الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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اليونان تُكافح حرائق الغابات المستعرّة.. وتتحضّر لموجة حرّ جديدة

منذ 14 دقيقة
حرائق الغابات في اليونان (رويترز)

حرائق الغابات في اليونان (رويترز)

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لليوم الثالث على التوالي، استمرت حرائق غابات في اليونان في منطقة تقع غربي العاصمة أثينا اليوم الأربعاء، فيما تتأهب السلطات لموجة حارة جديدة من شأنها أن تتسبب في ظروف مهيئة لاشتعال المزيد من الحرائق في أنحاء البلاد.

ومع أول ضوء للنهار، استأنفت طائرات رش المياه عملياتها فوق مدن ماندارا في غربي أثينا ولوتراكي القريبة من قناة كورنث، التي تفصل البر الرئيسي اليوناني عن شبه جزيرة بيلوبونيز.

وبذلت فرق الإطفاء جهودًا خلال الليل لاحتواء ألسنة اللهب وإبعادها عن مجمع ساحلي لمصافي التكرير.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء لرويترز إنّ الحرائق اقتربت من مناطق سكنية بحلول صباح اليوم، لكنها بعيدة عن مجمع المصافي في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح عرقلا جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق.

وذكرت السلطات أن أربع طائرات أرسلتها إيطاليا وفرنسا ستشارك في جهود إخماد الحرائق اليوم الأربعاء. وأفادت إدارة الإطفاء باندلاع حريق ثالث في جزيرة رودس.

هذا وأحرقت النيران عشرات المنازل وفر الكثيرون هاربين من النيران المتصاعدة التي اجتاحت قرى صغيرة أمس الثلاثاء.

وتم تعليق حركة المرور لساعات على طريقين يربطان بين البر الرئيسي اليوناني وشبه جزيرة بيلوبونيز، وتمت إعادة فتحهما جزئيًا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، مركز العمليات على مستوى البلاد لتفقد الوضع.

وحذرت إدارة الأرصاد اليونانية من ارتفاع خطر اندلاع مزيد من الحرائق هذا الأسبوع، في وقت لم تتعافى فيه البلاد بعد من أول موجة ارتفاع حاد في درجات الحرارة في الصيف. وتوقعت الإدارة حلول موجة حارة ثانية غدًا الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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