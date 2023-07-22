السبت 4 محرم 1445 ﻫ - 22 يوليو 2023 |
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اليونان: حرائق الغابات تهدّد السكان

منذ 23 دقيقة
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تجتاح الحرائق عشرات آلاف الهكتارات في اليونان وتقترب من المناطق السكنية، وسط تحذيرات من موجة حرّ ستكون الأطول منذ سنة 1987.

وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن موجة الحرّ الحالية في اليونان هي الأطول منذ عام 1987، عندما استمرت الموجة الحارة 12 يوماً.
كذلك، أصدرت السلطات اليونانية تعليمات وإرشادات للمواطنين للحماية من درجات الحرارة المرتفعة.

وقرّرت السلطات اليونانية إغلاق المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الأكروبوليس الشهير، بسبب الحرارة الشديدة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 5:30 مساءً.

وتواصل فرق الإطفاء اليونانية مكافحة الحرائق التي اندلعت الاثنين في غابات شرق العاصمة أثينا، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.

وأصدرت السلطات اليونانية أوامر إخلاء لما لا يقل عن 6 تجمّعات ساحلية، مع اقتراب حريقين هائلين من بلدات المنتجعات الصيفية وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة.

كذلك، استعانت السلطات بالجيش والشرطة والمتطوّعين لإجلاء السكان العالقين في منازلهم.

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