اليونان.. حريق غابات يستعر في جزيرة كريت وإخلاء 4 مناطق سكنية

قالت إدارة الإطفاء في اليونان إن حريق غابات خرج عن نطاق السيطرة في جزيرة كريت (السبت 6-4-2024)، وأمرت السلطات بإخلاء أربع مناطق سكنية.

وتوسع الحريق، الذي أججته الرياح القوية، عبر سفوح الغابة الجبلية شرق مدينة إيرابترا الساحلية.

وأمرت السلطات بالإخلاء الاحترازي لمناطق أشليا وجاليني وأجيا فوتيا ومافروس كوليمبوس، التي يقطنها نحو 300 شخص، مع اقتراب الحريق من بعض المنازل.

ويكافح نحو 120 من رجال الإطفاء الحريق على الأرض بمساعدة طائرتين هليكوبتر.

وتشيع حرائق الغابات في اليونان خلال أشهر الصيف، لكن الحكومة قالت إن الأجواء شديدة الجفاف والرياح والحرارة التي يربطها الخبراء بتغير المناخ جعلت الحرائق أسوأ في السنوات القليلة الماضية.

وفي العام الماضي، دمر حريق غابات في شمال شرق اليونان، ظل مستعرا لمدة 11 يوما، منطقة كبيرة وأدى إلى مقتل 20 شخصا.