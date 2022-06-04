اليونان.. قتيلان أثناء مطاردة سيارة مسروقة

قالت الشرطة في مدينة سالونيك شمالي اليونان إن شخصين أحدهما يعتقد أنه مهاجر والآخر مهرب لقيا حتفهما، السبت، أثناء محاولتهما الفرار من نقطة تفتيش للشرطة.

وأصيب اثنا عشر شخصا آخر كانوا يستقلون سيارة ركاب، لكن أكثر الإصابات خطورة كانت بين الأفراد الذين اختبأوا في صندوق السيارة المسروقة.

وقالت الشرطة إن القتيلين باكستانيان، ويبلغ السائق من العمر 27 عاما. ومن بين الجرحى تسعة باكستانيين وثلاثة أفغان.

وأُبلغ عن السيارة، التي كانت متجهة من الحدود البرية لليونان غربا باتجاه سالونيك، عند نقطة تفتيش للشرطة في وقت سابق السبت. وبدأت الشرطة في مطاردة السيارة لنحو 50 كيلومترا حتى اصطدمت بحاجز وقائي.

وقالت الشرطة إن السائق البالغ من العمر 27 عاما أدين بالفعل بالاتجار بالبشر والسرقة.