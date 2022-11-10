الجمعة 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونان: لم نعثر على تهديد أمني على متن رحلة لطيران الإمارات

منذ 29 ثانية
آخر تحديث: 11 - نوفمبر - 2022 1:28 صباحًا
علم اليونان

علم اليونان

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة اليونانية (الخميس 10-11-2022) عدم العثور على أي شيء مريب على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات كانت في طريقها إلى نيويورك من اليونان واضطرت للعودة إلى مطار أثينا الدولي بعد تحذير أمني.

وقالت مصادر بالشرطة إن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرا أمنيا للسلطات اليونانية بشأن راكب “مثير للريبة” على متن الطائرة.

وأضافت المصادر أن الطائرة استدارت عائدة بعد الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بقليل برفقة طائرتين مقاتلتين وهبطت في مطار إلفثيريوس فينيزيلوس في أثينا لاجراء فحوص أمنية.

وقالت الشرطة إن الطائرة أُمرت بالعودة إلى أثينا في إطار تدقيق في المعلومات، لكن عمليات فحص للركاب والطائرة لم تسفر عن العثور على الشخص الذي كانت المعلومات تخصه أو أي شيء آخر مريب.

وذكرت المصادر أنه لم يُسمح لطائرة أخرى تابعة لطيران الإمارات في وقت سابق اليوم الخميس بالإقلاع من مطار إلفثيريوس فينيزيلوس إلى دبي، كما خضع جميع ركابها لتفتيش دقيق لأسباب أمنية، لكن لم يتم العثور على أي شيء يثير الريبة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة البلجيكية
مقتل رجل شرطة طعناً حتى الموت في هجوم شمال العاصمة البلجيكية
وزير الدفاع الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الدفاع الأوكراني يهون من تهديدات روسيا "النووية"
البنك الدولي
البنك الدولي يطالب الدول الغنية بالمزيد من الأموال من أجل المناخ

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
كرسي رئيس الجمهورية
ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت