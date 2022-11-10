اليونان: لم نعثر على تهديد أمني على متن رحلة لطيران الإمارات

أعلنت الشرطة اليونانية (الخميس 10-11-2022) عدم العثور على أي شيء مريب على متن رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات كانت في طريقها إلى نيويورك من اليونان واضطرت للعودة إلى مطار أثينا الدولي بعد تحذير أمني.

وقالت مصادر بالشرطة إن الولايات المتحدة أرسلت تحذيرا أمنيا للسلطات اليونانية بشأن راكب “مثير للريبة” على متن الطائرة.

وأضافت المصادر أن الطائرة استدارت عائدة بعد الساعة 2000 بتوقيت جرينتش بقليل برفقة طائرتين مقاتلتين وهبطت في مطار إلفثيريوس فينيزيلوس في أثينا لاجراء فحوص أمنية.

وقالت الشرطة إن الطائرة أُمرت بالعودة إلى أثينا في إطار تدقيق في المعلومات، لكن عمليات فحص للركاب والطائرة لم تسفر عن العثور على الشخص الذي كانت المعلومات تخصه أو أي شيء آخر مريب.

وذكرت المصادر أنه لم يُسمح لطائرة أخرى تابعة لطيران الإمارات في وقت سابق اليوم الخميس بالإقلاع من مطار إلفثيريوس فينيزيلوس إلى دبي، كما خضع جميع ركابها لتفتيش دقيق لأسباب أمنية، لكن لم يتم العثور على أي شيء يثير الريبة.