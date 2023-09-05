اليونان.. مقتل شخص جراء أمطار غزيرة

قالت إدارة الإطفاء في اليونان، الثلاثاء، إن مياه الأمطار الغزيرة فاضت بالمنازل والطرقات ولقي رجلا حتفه بعد انهيار جدار جراء أحوال الطقس السيئة.

وتجتاح العاصفة دانييل غرب ووسط اليونان منذ أمس الاثنين، مما أطلق مئات الاستغاثات الهاتفية لخدمات الطوارئ لطلب شفط المياه، وهو ما جاء بعد أيام من السيطرة على حرائق غابات اندلعت في شمال البلاد واستعرت لما يزيد عن الأسبوعين.

وقال مسؤول من إدارة الإطفاء لرويترز “مات الرجل بعد انهيار جدار قرب مدينة فولوس، على الأرجح بسبب الطقس السيء” دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت وكالة أنباء أثينا أن الجدار انهار أثناء محاولة الرجل، وهو مربي ماشية، الوصول إلى قطيعه.

وأسفرت السيول في اليونان عام 2017 عن مقتل 25 شخصا وتشريد المئات.