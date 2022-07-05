اليونان: يجب على تركيا أن تلتزم بالقواعد

قال وزير الدفاع اليوناني اليوم الثلاثاء إن اليونان مستعدة لإجراء حوار مع تركيا، لكن ينبغي على أنقرة أن تبدأ “اللعب وفقا للقواعد”.

وقال وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس خلال مؤتمر في أثينا “نود أن نكون قادرين على الحوار مع تركيا، لكن على تركيا أن تلتزم بالقواعد. ينبغي ألا تلعب تركيا وفق قواعدها الخاصة، لاسيما قواعد مثل حكم القوة العسكرية والإجراءات الأحادية الجانب”.

وتتبادل اليونان وتركيا الانتقادات بشكل متكرر بسبب مجموعة من الخلافات التي تتراوح من الحدود البحرية إلى المجال الجوي، وقبرص المنقسمة عرقيا. وعادت التوترات إلى الظهور مؤخرا بعد أن اتهمت تركيا اليونان بتسليح جزر في بحر إيجه تقول إنها يجب أن تكون منزوعة السلاح بموجب معاهدات دولية.

وتنفي اليونان هذا وتقول إنه لا أساس له من الصحة.

وفي الشهر الماضي، أوقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات ثنائية في خلاف بشأن انتهاكات المجال الجوي، وبعدما اتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالضغط على الولايات المتحدة لمنع بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا.

وتعهد أردوغان بعدم لقاء ميتسوتاكيس مرة أخرى حتى “يستعيد الزعيم اليوناني رباطة جأشه”.