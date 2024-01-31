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اليونان يعلن إنقاذ 57 مهاجراً وانتشال جثتين قرب شاطئ جزيرة ليسبوس

منذ ساعة واحدة
خفر السواحل اليونانية

خفر السواحل اليونانية

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أعلنت خفر السواحل اليونانية، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، إنقاذ 57 مهاجراً وانتشال جثتين (لامرأة ورجل) بالقرب من شاطئ صخري في جزيرة ليسبوس.

وأفاد متحدث باسم خفر السواحل إن المهاجرين وصلوا إلى الشاطئ مساء يوم الاثنين وسط طقس سيء ورياح شديدة في بحر إيجه، مضيفا أن هناك شخصا آخر يعتقد أنه مفقود.

وكانت اليونان في قلب أزمة المهاجرين عام 2015 حين عبر أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، من تركيا إليها عن طريق البحر. وانخفضت التدفقات بشكل ملحوظ قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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