اليونسكو تدعم محاولة أوكرانيا إدراج أوديسا بقائمة التراث العالمي

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) (الثلاثاء 30-8-2022) إنها دعمت محاولة من أوكرانيا لإدراج مدينة أوديسا الساحلية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وقالت اليونسكو بعد اجتماع وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو مع المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في مقر الوكالة بباريس إنها حشدت خبراء لدعم أوكرانيا حتى يمكن فحص الترشيح بشكل عاجل من قبل الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي.

وأضافت اليونسكو أنها تريد أيضا إدراج أوديسا على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وكذلك موقعي التراث العالمي كييف ولفيف، المعرضين للخطر أيضا.

وقالت اليونسكو إن ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود يبعد بضع عشرات من الكيلومترات عن خط المواجهة وقد تعرض بالفعل لقصف مدفعي. وفي الشهر الماضي تم تدمير جزء من السقف الزجاجي الكبير والنوافذ في متحف أوديسا للفنون الجميلة الذي تم افتتاحه في عام 1899.

وكانت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية قد سلطت الضوء في وقت سابق على مدينة أوديسا الأوكرانية التي تتحدى الغزو الروسي، في الوقت الذي يضعها فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفها الهدف النهائي للحرب التي يخوضها جيشه في أوكرانيا منذ ما يقرب من 6 أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أهمية اوديسا التي تمثل جوهر الحرب، ليس فقط لأنها تتمتع بموقع فريد على البحر الأسود، ولكن لوجود معركة بين الهويتين الروسية والأوكرانية، الماضي الامبراطوري والمستقبل الديمقراطي، النظام المغلق والآخر المنفتح على العالم، حيث تمثل تلك المدينة الشرسة كل ما يريد بوتين إبادته في أوكرانيا.