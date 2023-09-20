الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 ﻫ - 20 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدراج مواقع "لمعاناة الإنسانية" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

منذ 23 ثانية
منظمة اليونسكو

منظمة اليونسكو

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إدراج مقابر تعود لزمن الحرب العالمية الأولى في بلجيكا وفرنسا ومواقع شهدت إبادة جماعية في رواندا 1994 ومركز تعذيب سابق في الأرجنتين على قائمة التراث العالمي إذ أنهت اليونسكو تعليق إدراج مواقع تذكارية لمعاناة الإنسانية.

وحتى الإعلان الأخير، لم تكن القائمة تضم سوى معسكر اعتقال أوشفيتز-بيركيناو في بولندا والنصب التذكاري لضحايا القنبلة الذرية في هيروشيما.

ووافقت الدول الأعضاء بيونسكو على إضافة مواقع الحرب العالمية الأولى ومواقع برواندا إلى القائمة اليوم الأربعاء خلال اجتماع للجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة في الرياض بالسعودية، وذلك عقب إدراجها أمس الثلاثاء موقعا تذكاريا للتعذيب في الأرجنتين.

وورد في مذكرة إفادة صادرة عن يونسكو قبل القرار “يشكل فحص هذه الملفات الثلاثة مرحلة جديدة في دور قائمة التراث… على المستوى العالمي”.

وعطّل اجتماع ليونسكو في 2018 إضافة المواقع التذكارية إلى القائمة في ظل جدل داخل المنظمة حول ما إذا كانت قائمة التراث أداة ذات صلة بمواقع تذكارية متعلقة بفظائع وصراعات.

وقالت المنظمة إن الدول الأعضاء وافقت في أوائل 2023 على أن هذه المواقع يمكنها القيام بدور رئيسي في بناء السلام، وهو الغاية الأساسية ليونسكو، وإن اللجنة ستدرس ملفات رشحت هذه المواقع الثلاثة.

وقالت ريما عبد الملك وزيرة الثقافة الفرنسية في بيان “في وقت تعود فيه الحرب إلى بوابات أوروبا… تجسد هذه المواقع مناشدة للسلام أكثر من أي وقت مضى”.

وتنتهي جلسات الاجتماع السنوي للجنة التراث العالمي يوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جندي يحمل علم أذربيجان
200 قتيل في هجوم أذربيجان على ناجورنو قرة باغ
ينس ستولتنبرغ
رئيس وزراء العراق يدعو أمين عام حلف الأطلسي لزيارة بغداد
رئيس أذربيجان إلهام علييف
رئيس أذربيجان يبعث رسالة تعاون وسلام لأرمن قرة باغ

الأكثر قراءة

قصر داهش
فيديو.. ليس جناً ولا عفريتاً لكنه يفعل ما هو أغرب ويعرفه كبار السن في بيروت!
مبنى صندوق الضمان
اعتصام أمام مركز الضمان الرئيسي.. ما هي أبرز المطالب؟
كويكب يقترب من الأرض
قوّته تعادل 22 قنبلة ذرية.. "ناسا" تكشف موعد اصطدام كويكب بالأرض