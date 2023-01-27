السبت 6 رجب 1444 ﻫ - 28 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليونيسف تحذر: أطفال هايتي في خطر بسبب العنف في العاصمة

منذ ساعة واحدة
قوات الأمن في هايتي (أرشيفية)

قوات الأمن في هايتي (أرشيفية)

A A A
طباعة المقال

قال المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) (الجمعة 27-1-2023) إن أكثر من مليون طفل في هايتي ما زالوا خارج المدارس، وأن عددا مماثلا معرضون للخطر بسبب العنف في منطقة العاصمة بورت أو برنس في ظل انعدام القانون.

وحذرت يونيسف في العام الماضي من أن أطفال هايتي مهددون بسبب سوء التغذية والعنف المسلح وتفشي الكوليرا. ولم يتمكن عدد من المدارس من فتح أبواها مع بداية السنة الدراسية لأن العصابات منعت توزيع الوقود في سبتمبر أيلول، مما تسبب في أزمة إنسانية.

وقال جاري كونيل، مدير يونيسف في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، إنه يتعين على الزعماء السياسيين في هايتي أن يتحدوا حول هدف حصول الأطفال على التعليم والطعام ومياه الشرب.

وأضاف أن يونيسف تسعى للحصول على 210 ملايين دولار لعملياتها في هايتي في عام 2023، أي أكثر من مثلي ما طلبته عام 2022، بسبب الحاجة المتزايدة لتقديم الخدمات للأطفال.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول هايتي في أعقاب أعمال العنف التي تشهدها البلاد بعد أن لقي ستة من ضباط الشرطة مصرعهم يوم الأربعاء في شمال الجزيرة خلال هجوم على مركز للشرطة من قبل عصابات مسلحة، وفقا لما ذكرته السلطات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"
غوتيريش يدعو "لأقصى درجات ضبط النفس" بين الفلسطينيين والإسرائيليين
العاصمة الفرنسية- باريس
باريس تعليقاً على هجوم القدس: لضبط النفس وتجنب العنف
علم الإمارات
الإمارات تدين الهجوم في القدس

الأكثر قراءة

بهاء الحريري
بهاء الحريري: لضرورة استكمال مسيرة الشهيد رفيق الحريري لبناء وطن سليم
الدولار
الدولار بـ60 ألف ليرة!
الدولار الأميركي
بعد "التحليق" الصباحيّ.. انخفاض ملحوظ لـ "الدولار"