اليونيسف: ملايين الأطفال يعانون من موجات الحر

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن أن “ملايين الأطفال يعانون بالفعل من درجات الحرارة المرتفعة بصورة غير عادية، ولكن هذه الأعداد سوف تتزايد قريباً بصورة كبيرة بسبب الاحتباس الحراري”، على ما أوردت “وكالة الأنباء الألمانية”.

ويدرس التقرير، الذي نشرته المنظمة اليوم، أربع ظواهر خاصة بمستويات حرارة الجو والمتمثلة في موجات الحر المتكررة والمستمرة لفترات طويلة والشديدة، فضلاً عن درجات الحرارة بالغة الارتفاع.

ويظهر التقرير عدد الأطفال في الدول التي تأثرت عام 2020 والتوقعات في شأن عدد الأطفال الذين سيتأثرون في العام 2050، مع ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.7 درجة مئوية أو ما يصل إلى 2.4 درجة مئوية.