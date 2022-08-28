اليونيسيف تكشف أرقاماً مروعة عن ضحايا حرب اليمن من الأطفال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” (الأحد 28-8-2022) إن أكثر من عشرة آلاف ‎طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع الدامي المستمر في ‎اليمن للعام الثامن على التوالي.

ونقل مكتب يونيسيف في اليمن عن حنان سليمان، نائبة المدير التنفيذي للمنظمة، قولها “نناشد جميع أطراف النزاع ‎حماية الأطفال والمدنيين أينما كانوا، وإزالة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب”.

وأضافت خلال زيارتها لمركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية في ‎مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد، أن أكثر من عشرة آلاف ‎طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب الصراع في ‎اليمن.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يتناثر في العديد من المدن اليمنية آلاف الألغام التي زرعتها أطراف الحرب.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أودت بحياة عشرات الآلاف وشردت الملايين ودفعت اليمن الذي يعاني “أكبر أزمة إنسانية في العالم” إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد .

ويدور النزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا وبين حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر سبتمبر أيلول 2014.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس آذار 2015 لإعادة الحكومة إلى السلطة بعد أن أطاحت بها الحركة المدعومة من إيران.