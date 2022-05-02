اليويفا يستبعد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات وتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الاثنين استبعاد روسيا من بطولة أوروبا للسيدات المقررة في يوليو تموز وكذلك من التصفيات المؤهلة لكأس العالم العام المقبل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما منع اليويفا روسيا من التقدم بعروض لاستضافة بطولة أوروبا للرجال 2028 و2032 بينما لن يتم السماح للأندية الروسية بالمنافسة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

ولن يتمكن المنتخب الروسي بالتالي من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 آذار/مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضاً من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنكلترا في تموز/يوليو المقبل.

وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديداً من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وسبق أن رفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

وفي وقت سابق، أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بإيقاف الرياضيين الروس والقادمين من روسيا البيضاء وكذلك المسؤولين من المشاركة في البطولات.