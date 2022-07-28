اليويفا يفتح تحقيقا بشأن هتافات "بوتين" في مباراة دينامو كييف في تركيا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس إنه فتح تحقيقا تأديبيا ضد فناربخشه بعد أن هتفت بعض جماهيره باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن تلقت شباك الفريق التركي هدفا على أرضه أمام دينامو كييف الأوكراني في مباراة بتصفيات دوري أبطال أوروبا.

وتبددت آمال فناربخشه في المنافسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد خسارته 2-1 في الوقت الإضافي أمام دينامو كييف في مباراة الدور التمهيدي الثاني من التصفيات في اسطنبول يوم الأربعاء.

وضع فيتالي بويالسكي الفريق الأوكراني في المقدمة في الدقيقة 57 بعد وقت قصير من طرد لاعب خط وسط فناربخشه إسماعيل يوكسيك في مباراة متوترة.

وانتهى اللقاء 1-1 في الوقت الأصلي لكن دينامو كييف أطاح بفناربخشه بهدف أولكسندر كارافاييف في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي.

وقابلت بعض جماهير فناربخشه احتفالات بويالسكي بهز الشباك بهتافات “فلاديمير بوتين” مما أثار ردود فعل غاضبة عبر الإنترنت أدانت تصرفات مشجعي الفريق التركي وتدعو اليويفا إلى اتخاذ إجراءات ضده.

وقال اليويفا إن محققا من لجنة الانضباط سيجري تحقيقا تأديبيا “بشأن سوء السلوك المزعوم لمشجعي فناربخشه في مباراة دينامو كييف” مضيفا أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات في وقت لاحق.

وقال فاسيل بودنار، السفير الأوكراني في أنقرة، على تويتر إنه يشعر بحزن بالغ بسبب الهتافات لكنه شكر كل من وقف ضد “التصرفات غير اللائقة” للجماهير. وقال “كرة القدم لعبة عادلة. دينامو كييف كان الطرف الأفضل أمس”.

وغزت روسيا جارتها أوكرانيا في 24 فبراير شباط ووصفت هذا الغزو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وأضاف بودنار أنه من “المحزن للغاية” سماع رد فعل مشجعي فناربخشه في وقت كان فيه مدنيون في أوكرانيا يموتون في الهجمات الروسية على البلاد.

وامتنعت السفارة الروسية عن التعليق.

وقال فناربخشه في بيان اليوم الخميس إن هتافات “بعض” المشجعين لا تمثل النادي أو موقفه مضيفا أنه يقف بحزم ضد الحرب في أوكرانيا.

وقال فناربخشه إن الهتافات استمرت 20 ثانية مدفوعة بالاحتفالات “المبالغ فيها” لبعض لاعبي دينامو كييف بعد الهدف.

وقال النادي “مهما كان السبب، فنحن بصفتنا نادي فناربخشه الرياضي نرفض رفضا قاطعا ردود الفعل القادمة من أجزاء من مدرجاتنا” مضيفا أنه من غير العدل إلقاء اللوم على جميع مشجعيه أو النادي على تصرف “لا يعكس أبدا قيمنا”.