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امرأة هندية من طاقم سفينة تحتجزها إيران تعود لبلادها

منذ 7 دقائق
سفينة MSC المحتجزة سابقاً من قبل إيران

سفينة MSC المحتجزة سابقاً من قبل إيران

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أعلنت وزارة الخارجية الهندية، الخميس 18 نيسان/أبريل 2024، أن امرأة هندية من طاقم سفينة الحاويات إم.إس.سي أريس، التي كانت تحتجزها إيران منذ يوم 13 أبريل، عادت إلى بلادها.

وأوضحت الوزارة أن بعثتها في طهران على اتصال بما يصل إلى 16 من الأفراد الآخرين بالطاقم الهندي الذين ما زالوا على متن السفينة التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.

وأضافت الوزارة في بيان “أفراد الطاقم بصحة جيدة وعلى اتصال بأسرهم في الهند”.

وجاء احتجاز السفينة بعد أيام من تعهد طهران بالرد على غارة يعتقد أنها إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان.

وتحدث وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هذا الأسبوع سعيا للإفراج عن أفراد الطاقم.

    المصدر :
  • رويترز

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