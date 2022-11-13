امرأة وراء تفجير اسطنبول!

عناصر من الشرطة التركية في محيط منطقة تقسيم في إسطنبول (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد 13-11-2022) إن انفجار قنبلة في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأكد أردوغان أن منفذي التفجير الإرهابي في شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب لهم، والسلطات تعمل على تحديد هوياتهم.

وأشار إلى أنّ الجهات التي تحاول النيل من الدولة التركية، ونشر الإرهاب فيها لن تحقق طموحاتها، مشدداً على أنّ الإرهاب لن يصل إلى هدفه.

ووفقًا له، التفجير عمل إرهابي وهناك سيدة ضالعة فيه ولا تزال التحقيقات جارية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث في شارع الاستقلال المزدحم، وسرعان ما قامت الشرطة بتطويقه. وذكرت قناة تي.آر.تي الإخبارية الرسمية ووسائل إعلام أخرى أن المنطقة الواقعة في حي بك أوغلي بالمدينة كانت مزدحمة كالمعتاد بالمتسوقين والسياح والعائلات.

وشاهد مراسل من رويترز طائرة هليكوبتر تحلق في السماء وعدة سيارات إسعاف في ساحة تقسيم القريبة.

وقال مركز شرطة قاسم باشا القريب إن جميع فرقه هرعت إلى مكان الانفجار دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود محققين حاليا في موقع الحادث. وذكر الهلال الأحمر التركي أنه يجري نقل أكياس من الدم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وفرض المجلس الأعلى للبث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا حظرا على تغطية الانفجار بعد حوالي ساعة من وقوعه.