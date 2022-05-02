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امن كردستان العراق يحدد هوية الميليشيات المسؤولة عن الهجوم

2 - مايو - 2022
استهداف مطار اربيل- ارشيفية

استهداف مطار اربيل- ارشيفية

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لاتزال الجهة التى اطلقت الصواريخ امس واستهدفت مصفاة النفط في اربيل مجهولة، في حين اتهم أمن إقليم كردستان العراق ميليشياتِ عصائبِ أهل الحق وحشدَ الشبك بقصف مصفاة للنفط في أربيل، فيما قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن قوات بلاده ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان في قضاء خبات بمحافظة أربيل.

وأضاف الكاظمي قائلا عقب الهجوم “هذه الجرائم ستزيدنا قوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب”، هذا وكان قد استهدف هجوم صاروخي مساء الأحد قضاء خبات في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان سقوط 6 صواريخ قرب نهر باديناني في قضاء خبات في محافظة أربيل، بينما أكدت مصادر أن هذه الصواريخ هي من نوع كاتيوشا.

وبحسب مراسل قناة “العربية” فإن الصواريخ سقطت على مجمع نفطي في محافظة أربيل، ولم تعرف حتى الآن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الهجوم، في حين كانت 3 صواريخ من نوع كاتيوشا قد سقطت في مطلع إبريل الماضي في قضاء خبات، وذكرت خلية الإعلام الأمني حينها أن “مجموعة خارجة عن القانون وجهت تلك الصواريخ” نحو القضاء.

يذكر أن قضاء خبات يتبع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، وهو يقع غرب أربيل على الطريق العام الواصل بين مدينتي أربيل والموصل، ويبعد مركز القضاء نحو 37 كيلومتراً عن مدينة أربيل.

    المصدر :
  • العربية

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