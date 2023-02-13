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اميركا تبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2023 11:57 مساءً
الولايات المتحدة

الولايات المتحدة

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قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب سحب من الاحتياطي صدر تفويض به من الكونجرس في السنوات السابقة.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد بحثت إلغاء بيع هذه الكمية من براميل النفط والخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونجرس.

ومن المرجح أن يؤدي البيع المعلن الاثنين إلى تقليص الاحتياطي مؤقتا إلى ما دون مستواه الحالي البالغ نحو 372 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983.

وباعت الإدارة الأمريكية 180 مليون برميل من النفط لكبح أسعار الوقود التي ارتفعت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ومع تعافي المستهلكين العالميين من جائحة كوفيد-19.

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