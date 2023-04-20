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اميركا.. ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2023 6:15 مساءً
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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زاد عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة زيادة معتدلة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط ضعف الطلب نتيجة حملة المجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” المستمرة منذ عام لزيادة أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع خمسة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 245 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل\نيسان.

وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر تسلم ألف طلب أكثر مما سبق الإعلان عنه.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

    المصدر :
  • رويترز

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