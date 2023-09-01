اميركا تتهم رجلا بتهريب إلكترونيات دقيقة الى روسيا

اتهم ممثلو ادعاء أمريكيون الخميس رجلا يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية بتهريب كميات كبيرة من الإلكترونيات الدقيقة ذات الاستخدامات العسكرية إلى روسيا لاستعمالها في نهاية المطاف في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن داميان وليامز المدعي العام الأمريكي في مانهاتن أن آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني يبلغ من العمر 33 عاما، ألقي القبض عليه في 26 أغسطس\آب في قبرص بناء على طلب من الحكومة الأمريكية.

ووجهت اتهامات لبيتروف وروسيين آخرين متآمرين معه لم يكشف عن اسميهما باستخدام شركات وهمية لإخفاء مشتريات من موزعين أمريكيين للإلكترونيات الدقيقة الخاضعة لضوابط التصدير الأمريكية.

وقال ممثلو الادعاء إن للإلكترونيات كانت موجهة لشركة إلكتروكوم، التي تتخذ من مدينة سانت بطرسبرج الروسية مقرا، وهي مورد للمكونات الإلكترونية للشركات التي تزود الجيش الروسي بأسلحة ومعدات أخرى.

وتفيد الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بيتروف أن أحد المتآمرين هو المؤسس المشارك والمدير العام لشركة إلكتروكوم.

والدعوى بتاريخ 11 أغسطس\آب وأُعلن عنها أمس الخميس 31\8\2023.

وقال وليامز في بيان “الجهود المبذولة لتزويد روسيا بشكل غير مشروع بتكنولوجيا عسكرية من مصادر أمريكية تمثل استهانة للأمن القومي”.

ويواجه بيتروف 11 تهمة جنائية، تشمل انتهاك قوانين ضوابط الصادرات الأمريكية والتهريب والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال.

وعقوبة كل تهمة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و20 سنة.

وبحسب الدعوى الجنائية، فإن التكنولوجيا المهربة شملت مكونات عُثر عليها في المعدات العسكرية الروسية الموجودة في ساحات القتال بأوكرانيا، مثل الصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة وأجهزة الحرب الإلكترونية والاتصالات.

وبحسب الدعوى، شُحنت مكونات إلكترونية تتجاوز قيمتها 225 ألف دولار خلال المخطط الذي استمر من فبراير\شباط 2022 حتى أغسطس\آب 2023. وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022.