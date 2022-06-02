اميركا تضيف اسماء جديدة من روسيا وروسيا البيضاء إلى القائمة السوداء

أضافت الولايات المتحدة اليوم الخميس 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، في إطار جهودها لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيا الأمريكية وعناصر أخرى.

تأتي قيود التصدير ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الخميس ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على المزيد من الأثرياء الروس وأعضاء النخبة في البلاد.

وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم. وفي المجمل، أضافت وزارة التجارة حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير شباط.