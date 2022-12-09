اميركا تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين

قال مسؤولان أمريكيان‭ ‬إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا والصين الجمعة، تشمل معاقبة موسكو على استخدامها طائرات إيرانية مسيرة في حربها على أوكرانيا.

وأضاف المسؤولان أن العقوبات ستستهدف أيضا نحو 170 كيانا صينيا بسبب ما تعتبره واشنطن صيدا غير قانوني في المحيط الهادي، وسط مخاوف من أن بكين تمارس الصيد الجائر وتستخدم أسطول الصيد لتوسيع نفوذها البحري.

وكان لصحيفة وول ستريت جورنال السبق في نشر نبأ العقوبات.

وسيتم فرض الكثير من العقوبات بموجب قانون ماجنيتسكي العالمي، وهو قانون صدر في 2016 ويصرح للحكومة الأمريكية بمعاقبة المسؤولين في الحكومات الأجنبية الذين يُعتبرون من منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وأدانت واشنطن تصدير طهران طائرات عسكرية مسيرة إلى موسكو لاستخدامها ضد أوكرانيا، وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين الأربعاء إن الولايات المتحدة تشهد استمرار تزويد موسكو بطائرات مسيرة إيرانية.

وقال المسؤولان إن من المتوقع أن تستهدف العقوبات عددا من كيانات صناعة الدفاع الروسية الضالعة في نقل الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا.