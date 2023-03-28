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اميركا.. مؤشر ثقة المستهلك يرتفع بنحو غير متوقع خلال شهر مارس

منذ 8 دقائق
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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أظهر مسح الثلاثاء ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي على نحو غير متوقع في مارس\آذار، لكن الأمريكيين صاروا قلقين بعض الشيء بشأن سوق العمل.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين ارتفع إلى 104.2 نقطة هذا الشهر من 103.4 نقطة في فبراير\شباط. وكان الموعد النهائي للمسح في 20 مارس\آذار أي بعد نحو عشرة أيام من انهيار بنكين أمريكيين. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يصل المؤشر إلى 101.0 نقطة.

قال أتامان أوزيلديريم كبير مدراء الاقتصاد لدى كونفرنس بورد “تعكس المكاسب نظرة مستقبلية معززة للمستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما وللأسر التي يبلغ دخلها 50 ألف دولار وأكثر”.

وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف “وفيرة” مقابل من يرون عكس ذلك.

وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال 12 شهرا إلى 6.3 بالمئة من 6.2 بالمئة الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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