انتحار وزير بولاية ألمانية.. هل يئس من كورونا؟

مع ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا بفيروس كورونا الجديد إلى 52547 ووفاة 389، بحسب ما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أمس الأحد، يبدو أن الوباء بدأ بالضغط ليس فقط على النظام الصحي في البلاد، بل أيضاً على “المعنويات”.

فقد صدمت ألمانيا صباح أمس بانتحار وزير مالية ولاية هسن توماس شيفر البالغ من العمر 54 عاماً. وأكد الادعاء العام ورئاسة الشرطة أن ملابسات الوفاة تشير إلى فرضية الانتحار.

كما قال محققون إن الوزير توماس شيفر يبدو بأنه انتحر.

إلى ذلك، أضافوا بحسب ما أفادت مراسلة العربية بأنه ترك رسالة خلفه تشرح الأسباب التي دفعته إلى الانتحار من دون إعطاء تفاصيل عن الرسالة.

وشكلت وفاة السياسي المنتمي للحزب الحاكم (المسيحي الديمقراطي) صدمة في ألمانيا.

وقال رئيس حكومة ولاية هسن بأن شيفر كان قلقًا من فيروس كورونا وآثاره على الاقتصاد، وأنه كان يخاف من ألا يتمكن من تلبية توقعات السكان.